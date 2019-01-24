Светлана Ходченкова показала снимок в готическом стиле со съемок в Париже
Светлана Ходченкова показала в Instagram-блоге снимок в готическом стиле со съемок в Париже. Актриса выбрала средневековый наряд для рекламного проморолика известного дизайнера Ульяны Сергеенко.
В премьерном показе новой коллекции, которая проходит в столице Франции, взяла участие не только российская актриса Светлана Ходченкова, но и Рената Литвинова с наследницей Ульяной. Что касается 36-летней Ходченковой, то на опубликованном в Instagram кадре она выглядит очень эффектной и нежной одновременно. Актриса запечатлена в элегантном платье и высоких сапогах на фоне "волшебного" зеркала.
В премьерном показе новой коллекции, которая проходит в столице Франции, взяла участие не только российская актриса Светлана Ходченкова, но и Рената Литвинова с наследницей Ульяной. Что касается 36-летней Ходченковой, то на опубликованном в Instagram кадре она выглядит очень эффектной и нежной одновременно. Актриса запечатлена в элегантном платье и высоких сапогах на фоне "волшебного" зеркала.
"Пятый элемент", "Красивое фото", "Потрясающая", "Королева", "Хрупкая мечта", "Трогательный снимок", "Русская Шарлиз Террон", "Очень эффектная", "Атмосферно, как из сказки", "Богиня", "Волшебная", "Фото по Булгакову. Маргарита", "Феникс", - восхищались в комментариях новым образом Светланы Ходченковой, созданным российским дизайнером.