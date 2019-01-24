Светлана Ходченкова показала снимок в готическом стиле со съемок в Париже

"Пятый элемент", "Красивое фото", "Потрясающая", "Королева", "Хрупкая мечта", "Трогательный снимок", "Русская Шарлиз Террон", "Очень эффектная", "Атмосферно, как из сказки", "Богиня", "Волшебная", "Фото по Булгакову. Маргарита", "Феникс", - восхищались в комментариях новым образом Светланы Ходченковой, созданным российским дизайнером.





В премьерном показе новой коллекции, которая проходит в столице Франции, взяла участие не только российская актриса Светлана Ходченкова, но и Рената Литвинова с наследницей Ульяной. Что касается 36-летней Ходченковой, то на опубликованном в Instagram кадре она выглядит очень эффектной и нежной одновременно. Актриса запечатлена в элегантном платье и высоких сапогах на фоне "волшебного" зеркала.