Названы самые популярные приметы на Татьянин день





В первой части ТОПа собраны народные приметы о погоде на Татьянин день. Так, если утром пойдёт снег – зима окажется длительной, но не холодной, если мороз – можно ждать затяжных холодов, а мороз с солнцем предзнаменует холодную весну. Если погода пасмурная – большая часть зимы будет слякотной. В случае ясного просматривания утром 25 января на небе звёзд не следует надеяться на скорый приход весны. Резкое потепление в этот день свидетельствует о жарком лете, неожиданные морозы – о скудном урожае. Солнечный восход на Татьянин день – предвестник ранней весны, тёплый ветер – засушливого лета, огромные сугробы – хорошего урожая зерновых.Во второй части рейтинга речь пойдёт о бытовых приметах. С давних времён считается, что свадьба, сыгранная в Татьянин день, принесёт молодожёнам счастливую и длительную семейную жизнь, а девочка, появившаяся на свет 25 января, обязательно окажется хорошей хозяйкой.Также имеется мнение, что знания, которые учащиеся получат в День студента, в дальнейшем принесут им много пользы. Не рекомендуется в данный праздник грустить или плакать, так как это может обернуться ещё большими расстройствами.Завести в Татьянин день домашнего любимца – к богатству, накормить голодных животных – к финансовому росту, встретить рыжего пса – к удаче, получить или преподнести подарок – к успешной учёбе. Также считается хорошей приметой поцеловать любую Татьяну, которая встретится на пути.Редакция «Дней24» желает читателям хорошего настроения в грядущий праздник и успехов во всех делах.