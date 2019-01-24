В МВД доставили на допрос экс-замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко





Процессуальный статус бывшего заместителя министра энергетики пока неизвестен. Вячеслава Кравченко в связи с хищением денег допрашивают в ГСУ МВД России. Экс-замглаву Минэнерго подозревают в том, что он совершал мошенничество, когда был главой «АТС». Структуру «Администратор торговой системы» Кравченко возглавлял до 2013 года включительно. По данным следствия, подозреваемый мог создавать фиктивные места в организации с последующим присвоением зарплаты несуществующих работников.С должности замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко ушел самостоятельно в конце ноября ушедшего года.