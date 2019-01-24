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В МВД доставили на допрос экс-замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко

В СМИ появилась информация о том, что в МВД доставили на допрос Вячеслава Кравченко, который является экс-замглавы Минэнерго. По некоторым данным, речь идет о хищении денежных средств.

В МВД доставили на допрос экс-замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко


Процессуальный статус бывшего заместителя министра энергетики пока неизвестен. Вячеслава Кравченко в связи с хищением денег допрашивают в ГСУ МВД России. Экс-замглаву Минэнерго подозревают в том, что он совершал мошенничество, когда был главой «АТС». Структуру «Администратор торговой системы» Кравченко возглавлял до 2013 года включительно. По данным следствия, подозреваемый мог создавать фиктивные места в организации с последующим присвоением зарплаты несуществующих работников.

С должности замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко ушел самостоятельно в конце ноября ушедшего года.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:29

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