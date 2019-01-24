В Кирове у ученика лицея взорвался телефон





Инцидент зафиксировали в здании Художественно-технологического лицея. Стало известно, что взрыв телефона не повлек за собой возможное возгорание. Учеников экстренно вывели из класса, где произошло чрезвычайное происшествие, после чего тщательно проветрили данное помещение.Сотрудники администрации Кирова обратились ко всем родителям учеников, чтобы они проверили исправность и состояние мобильных гаджетов детей для избегания подобных инцидентов в будущем. О марке аварийного гаджета ничего не сообщается.