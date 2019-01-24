Bitcoin восстановится только через 11 лет





По убеждению Хоскинсона в ближайшее время криптовалютаой станет популярной среди миллионов людей. Однако свой исторический максимум, который равняется 20 000 долларов США, она сможет достичь только примерно через одиннадцать лет. На такой вывод выступающего на Crypto Finance эксперта подтолкнул анализ работы американской компании Amazon. Она потеряла 95 процентов доходов в течении двух лет, а ее успех вернулся только через 12 лет после перенесенного кризиса.Хоскинсон сообщил, что считает ключевым моментом во время развития индустрии появление институционных инвесторов. Оратор убежден, что разработчикам цифровой валюты необходимом презентовать продуманную дорожную карту. Это сможет привлечь внимание людей способных вкладывать инвестиции в дальнейшее развитие индустрии.