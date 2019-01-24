Анна Седокова намерена в этом году больше отдыхать





Анна Седокова заявила, что очень тщательно подходит к вопросам об отдыхе, она не будет жить в отеле, где плохой сервис. Теме отдыха певица посвятила целый пост в социальной сети Instagram и подписала его так: «Труд без отдыха — не достоинство, а наказание за неудачное планирование своего времени», - сказал кто-то из великих, а я согласилась и решила в этом году больше отдыхать и больше путешествовать с семьёй».Также она добавила, что ничего в мире не может сравниться с реакцией ее сына Гектора на чайку и ее дочери Алины на то, как мама просто лежит и смотрит любимый сериал.Читатели блога Анны Седоковой оценили новое отношение к жизни своего кумира и отметили, что в ее голове зародились правильные мысли. Ведь самые яркие моменты случаются только в кругу близких и дорогих людей.