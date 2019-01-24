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Анна Седокова намерена в этом году больше отдыхать

Знаменитая украинская и российская певица Анна Седокова в своем блоге Instagram рассказала подписчикам, что намерена в этом году больше отдыхать. Теперь она будет делать это правильно, чтобы наслаждаться компанией своих детей.

Анна Седокова намерена в этом году больше отдыхать

Анна Седокова заявила, что очень тщательно подходит к вопросам об отдыхе, она не будет жить в отеле, где плохой сервис. Теме отдыха певица посвятила целый пост в социальной сети Instagram и подписала его так: «Труд без отдыха — не достоинство, а наказание за неудачное планирование своего времени», - сказал кто-то из великих, а я согласилась и решила в этом году больше отдыхать и больше путешествовать с семьёй».

Также она добавила, что ничего в мире не может сравниться с реакцией ее сына Гектора на чайку и ее дочери Алины на то, как мама просто лежит и смотрит любимый сериал.
Анна Седокова намерена в этом году больше отдыхать

Читатели блога Анны Седоковой оценили новое отношение к жизни своего кумира и отметили, что в ее голове зародились правильные мысли. Ведь самые яркие моменты случаются только в кругу близких и дорогих людей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:22

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