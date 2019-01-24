В UserBenchmark засветился процессор Ryzen3000 на 12 ядер





Его отнесли к семейству устройств Matisse. В рамках тестирований использовали плату AMD Myrtle-MS. В данном случае новый процессор расчитан на имеющиеся уже платы. Двенадцатиядровую новинку, располагающую 24 потоками, наделяют базовым частотным показателем, составляющим 3,4 ГГц. При этом динамический разгон составляет до 3,6 ГГц. Для пиковой частоты актуален показатель в 3,7 ГГц, а для теплопакета соответствует уровень 105 Вт. Так как в рамках тестов использовался инженерный образец, частоты в релизе модификации могут иметь большие показатели. Новинка может получить кэш-память на 32 Мб, относящуюся к третьему уровню. Тестовая система в этом случае функционировала с памятью DDR4. Уровень частоты при этом составлял 2 666 МГц.По быстродействию такая новинка опережает версию Ryzen 7 2700X по одноядерным решаемым задачам приблизительно на 13% на одинаковой частоте.