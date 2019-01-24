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Звезда «Дома-2» Элла Суханова призналась, что потратила большие деньги в отпуске с новым бойфрендом

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Элла Суханова рассказала преданным поклонникам о шикарном отпуске, который она провела в компании своего нового возлюбленного.

По мнению многочисленных интернет-пользователей, бывшему супругу девушки Игорю Трегубенко был явно не по карману такой дорогостоящий отдых.

Звезда «Дома-2» Элла Суханова призналась, что потратила большие деньги в отпуске с новым бойфрендом

После развода с Игорем Элла довольно долго приходила в себя. И сейчас Суханова не одинока, так как встретила того «единственного», который помог ей напрочь позабыть о прошлом. Отметим, что звезда «Дома-2» по-прежнему отказывается показывать нового бойфренда своим фанатам, так как уверена, что «счастье любит тишину».

По словам Эллы, они с избранником решили на 16 дней устроить себе отпуск, во время которого им посчастливилось посетить 5 стран и все это на автомобиле. Оказывается, что Новый 2019 год Суханова встречала в Австралии в роскошных апартаментах, которые они с возлюбленным специально сняли.

Звезда «Дома-2» Элла Суханова призналась, что потратила большие деньги в отпуске с новым бойфрендом

За время отпуска Элла посетила со своим новым избранником Вену, Венецию, Прагу и Брест. К слову, от Венеции Суханова до сих пор не может прийти в себя, так как ей очень сильно понравился этот город.

Выйдя несколько часов назад в прямой эфир, Элла решила признаться подписчикам, во сколько ей обошлась ее поездка. По словам бывшей участницы реалити-шоу, в отпуске они потратили примерно 300 тысяч рублей. За бензин влюбленным пришлось отдать порядка 30 тысяч рублей.

К слову, многих фанатов Сухановой шокировали подобные цифры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:18

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