Звезда «Дома-2» Элла Суханова призналась, что потратила большие деньги в отпуске с новым бойфрендом





По мнению многочисленных интернет-пользователей, бывшему супругу девушки Игорю Трегубенко был явно не по карману такой дорогостоящий отдых.После развода с Игорем Элла довольно долго приходила в себя. И сейчас Суханова не одинока, так как встретила того «единственного», который помог ей напрочь позабыть о прошлом. Отметим, что звезда «Дома-2» по-прежнему отказывается показывать нового бойфренда своим фанатам, так как уверена, что «счастье любит тишину».По словам Эллы, они с избранником решили на 16 дней устроить себе отпуск, во время которого им посчастливилось посетить 5 стран и все это на автомобиле. Оказывается, что Новый 2019 год Суханова встречала в Австралии в роскошных апартаментах, которые они с возлюбленным специально сняли.За время отпуска Элла посетила со своим новым избранником Вену, Венецию, Прагу и Брест. К слову, от Венеции Суханова до сих пор не может прийти в себя, так как ей очень сильно понравился этот город.Выйдя несколько часов назад в прямой эфир, Элла решила признаться подписчикам, во сколько ей обошлась ее поездка. По словам бывшей участницы реалити-шоу, в отпуске они потратили примерно 300 тысяч рублей. За бензин влюбленным пришлось отдать порядка 30 тысяч рублей.К слову, многих фанатов Сухановой шокировали подобные цифры.