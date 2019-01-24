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Анна Хилькевич и её муж Артур Волков обманули хостес в отеле ради шампанского

Анна Хилькевич рассказала поклонникам, как с мужем Артуром Волковым обманула хостес в отеле, чтобы получить бонус от администрации в виде шампанского. Звезда "Универа" призналась: ради бутылки игристого пришлось сказать на ресепшене, что у них с супругом медовый месяц.

Анна Хилькевич и её муж Артур Волков обманули хостес в отеле ради шампанского

Популярная российская актриса и мама двоих детей наслаждается отдыхом в Таиланде в компании возлюбленного. В Instagram 35-летняя Хилькевич часто публикует яркие снимки с отдыха и делится с фанатами последними новостями. Новое известие артистки об обмане сотрудников ресепшена одного из отелей ради шампанского, вызвало неоднозначную реакцию со стороны фанатов.
Анна Хилькевич и её муж Артур Волков обманули хостес в отеле ради шампанского

Большинство подписчиков блога звезды отечественного шоу-бизнеса оценили смелость кумира и написали множество комплиментов в ее адрес: "Шикарная женщина", "Красавица", "Позитивная мама", "Прекрасная пара", "Какая милая". Но нашлись и те, кому авантюра супружеской пары не понравилась. Критики заявили, что маме двоих детей не стоило оставлять наследников и вести себя подобным образом.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:02

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