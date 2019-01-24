Экс-фигуристка Анна Семенович снова вышла на лед





На фото Анна Семенович была запечатлена со спортивным инвентарем, предназначенным для этого вида спорта. На этот раз артистка не стала кататься на коньках, а отдала предпочтение занятию керлингом. В подписи к снимку певица пошутила, что она «собирается подмести лед». По словам Анны Семенович, благодаря новому занятию она открыла для себя что-то новое. Знаменитость обожает такие эмоции и считает, что прекрасным, когда человек получает новые впечатления.Многие подписчики артистки отметили, что она прекрасно выглядит даже в экипировки для керлинга. Некоторые назвали Анну Семенович «королевой льда». Большинство фолловеров сошлись во мнении, что певица прекрасно выглядит.Ранее экс-фигуристка призналась своим поклонникам, что ей тяжело вернуться в рабочий ритм после продолжительных новогодних каникул. Анна Семенович призналась, что составила план действий на ближайшее время, чтобы заставить себя «включиться и думать».