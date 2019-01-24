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Максим Галкин позвал своих фанатов на импровизационный спектакль «Бриллиантовая рука»

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин поделился в Instagram новостью о том, что он примет участие в импровизационном спектакле по культовому киносценарию «Бриллиантовая рука».

Максим Галкин позвал своих фанатов на импровизационный спектакль «Бриллиантовая рука»

Кого из знаменитых персонажей он будет играть на сцене театра Ермоловой 2 февраля, супруг Аллы Пугачевой не сообщил. Но многие решили, что Галкину подойдет роль, которую исполнил Андрей Миронов.

Максим Галкин регулярно делится со своими подписчиками подробностями своей жизни. Ролики с участием Гарри и Лизы Галкиных сменяются на фото и видео материалы о творчестве, о путешествиях, о веселом времяпрепровождении звездного семейства. На этот раз Галкин решил пригласить своих поклонников на очередной спектакль, в котором известные актеры с листа будут играть «Бриллиантовую руку».

Максим Галкин позвал своих фанатов на импровизационный спектакль «Бриллиантовая рука»

Прежние подобные эксперименты пришлись по душе многим. Живая импровизация позволила зрителям получить массу удовольствия, и 2 февраля этот опыт должен повториться, заявил Галкин.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:50

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