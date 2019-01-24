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Вольф Мессинг предрекал России победу за счет невиданного оружия

Вольф Мессинг, которого во многих государствах считали очень сильным ясновидящим и медиумом, предрекал Россию победу на мировой арене за счет невиданного ранее оружия. По его словам, главными «врагами» РФ в конце второго десятилетия XXI века станут Китай и США.

Вольф Мессинг предрекал России победу за счет невиданного оружия

По поводу Китая Вольф Мессинг отметил, что вначале правительство КНР будет длительное время «прикидываться» другом для России. При этом, китайцы будут до последнего скрывать свои истинные намерения, в отличие от США. Американцы станут в открытую вести борьбу с РФ на международной арене. Но русскому народу удастся пережить все эти нападки, став намного сильнее в борьбе.

Медиум Вольф Мессинг утверждал, что Россия к 2020 году превратится в гегемона в Евразии, что приведет ее еще к большему величию. Ясновидящий называл страну «гарантом мира на Земле». У страны будет особый козырь – система вооружения, невиданная никем до этого времени. Это позволит отсрочить наступление третьей мировой войны минимум на сто лет.

Несмотря на заслуженный авторитет, некоторые скептики сомневались в способностях Вольфа Мессинга. По их мнению, медиум просто был очень хорошим психологом, благодаря чему виртуозно манипулировал человеческим сознанием.



 
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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:47

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