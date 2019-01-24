АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Минобороны опровергло сведения об ожирении 135 000 призывников

В Минобороны опровергли сведения, обнародованные Роспотребнадзором, о том, что ежегодно 135 000 призывников не попадают на службу, так как у них диагностируется ожирение. В ведомстве отметили: данные завышены как минимум в 10 раз.
Минобороны опровергло сведения об ожирении 135 000 призывников

Пресс-служба Минобороны сообщила, что на самом деле лишь около 13 000 призывников освобождаются от военной службы членами комиссии из-за проблем с метаболизмом. Это всего 6% от остального количества непригодных для армии молодых граждан.

В Министерстве подчеркнули: показатель в 13 000 находится в пределах средних статистических данных в целом по стране.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Яковлева показала свой образ
Ученые разглядели скрытый за углом
Илья Яббаров заявил, что готовит Рите
Анатолий Чубайс предложил заменить в
Ученые: Чрезмерное увлечение Instagram
Светлана Ходченкова показала снимок в
Bitcoin восстановится только через 11
Звезда «Дома-2» Виктория Берникова
Анна Седокова намерена в этом году
Виктория Лопырева призналась, что вела
В UserBenchmark засветился процессор
Анна Хилькевич и её муж Артур Волков
Вольф Мессинг предрекал России победу
Уфолог заметил на снимках Марса
Минобороны опровергло сведения об
Ильдар Узбеков: "Англичане и весь мир
Грузия признала, что находится на грани
Жена Хабенского Ольга Литвинова
В МВД доставили на допрос экс-замглавы
Алена Савкина призналась, что набрала
Представлена камера Olympus OM-D E-M1X
Звезда «Дома-2» Элла Суханова
В Кирове у ученика лицея взорвался
Актёр «Солдат» Вячеслав Гришечкин впал
Экс-фигуристка Анна Семенович снова
Производство грузовых авто в России
Айза Анохина назвала Влада Соколовского
Петра Порошенко высмеяли за
Анастасия Волочкова показала, как нежно
Максим Галкин позвал своих фанатов на
Просмотреть все новости