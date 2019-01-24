Минобороны опровергло сведения об ожирении 135 000 призывников
В Минобороны опровергли сведения, обнародованные Роспотребнадзором, о том, что ежегодно 135 000 призывников не попадают на службу, так как у них диагностируется ожирение. В ведомстве отметили: данные завышены как минимум в 10 раз.
Пресс-служба Минобороны сообщила, что на самом деле лишь около 13 000 призывников освобождаются от военной службы членами комиссии из-за проблем с метаболизмом. Это всего 6% от остального количества непригодных для армии молодых граждан.
В Министерстве подчеркнули: показатель в 13 000 находится в пределах средних статистических данных в целом по стране.
Пресс-служба Минобороны сообщила, что на самом деле лишь около 13 000 призывников освобождаются от военной службы членами комиссии из-за проблем с метаболизмом. Это всего 6% от остального количества непригодных для армии молодых граждан.
В Министерстве подчеркнули: показатель в 13 000 находится в пределах средних статистических данных в целом по стране.
Политика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:42