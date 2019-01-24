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Грузия признала, что находится на грани эпидемии кори

Грузия официально признала, что находится на грани эпидемии кори. Вспышка опасного недуга заставила научного директора Минздрава страны Паата Имнадзе объявить об обязательной вакцинации граждан. В связи с приближающейся эпидемией процедура будет строго контролироваться.
Грузия признала, что находится на грани эпидемии кори

По словам Паата Имнадзе, необходимо срочно остановить заболеваемость, а иначе это может привести к эпидемии. Большинство случаев заболевания корью чаще всего встречаются в Кахетии, Самегрело и столице. Поскольку уровень заболеваемости приближает население к эпидемии, в срочном порядке активизируется массовая вакцинация. В общей сложности по стране заболело уже около 580 человек.

Главный инфекционист Грузии также добавил, что корь можно остановить только так. Под строгим контролем должны вакцинироваться граждане от года до 19 лет.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:36

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