Грузия признала, что находится на грани эпидемии кори





По словам Паата Имнадзе, необходимо срочно остановить заболеваемость, а иначе это может привести к эпидемии. Большинство случаев заболевания корью чаще всего встречаются в Кахетии, Самегрело и столице. Поскольку уровень заболеваемости приближает население к эпидемии, в срочном порядке активизируется массовая вакцинация. В общей сложности по стране заболело уже около 580 человек.Главный инфекционист Грузии также добавил, что корь можно остановить только так. Под строгим контролем должны вакцинироваться граждане от года до 19 лет.