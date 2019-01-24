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Петра Порошенко высмеяли за «заправленный в трусы» пиджак

Интернет-пользователи высмеяли за «заправленный в трусы» пиджак Петра Порошенко в ходе встречи в Иерусалиме. Данное фото опубликовали на официальном портале украинского лидера, но немного позже его удалили.

Петра Порошенко высмеяли за «заправленный в трусы» пиджак


Шутку про «пиджак, который заправлен в трусы», придумала блогер Татьяна Монтян. Об этом общественный деятель рассказала в Telegram-канале. Блогера очень удивил тот факт, что сотрудники пресс-центра президента Украины одобрили данную фотографию, так как она действительно выглядит комично.

В ходе совместного фотографирования с Юлием Эдельштейном, спикером парламента Израиля, Петр Порошенко не одернул полы своего пиджака. Снимок с явным непорядком с одеждой лидера страны убрали с его официального сайта.

Ранее над Петром Порошенко насмехались по поводу фотографии с деревенскими детьми, играющими в хоккей. Лидер Украины выглядел достаточно нелепо в дорогостоящей одежде на фоне ребят, у которых вместо хоккейных клюшек были в руках палки. Были видно, что деревенские мальчики не прочь получить от президента нормальную экипировку. Петр Порошенко позже написал в Facebook, что не смог удержаться и пожал маленьким спортсменам руки. Данный пост получил множество критических комментариев.

В Сети также обсуждали наряд первой украинской леди, которая посетила Израиль вместе со своим супругом. На деловой встрече, в ходе которой были обговорены вопросы о сотрудничестве в сфере образования, Марина Порошенко была в сером шерстяном сарафане и таком же коротком жакете на пуговицах. Образ первая леди Украины дополнила туфлями черного цвета на небольшом каблуке.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:55

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