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Жена Хабенского Ольга Литвинова показала романтический снимок из Крыма

Беременная Ольга Литвинова показала в личном блоге Instagram романтический снимок с отдыха в Крыму с мужем Константином Хабенским. Жена известного артиста призналась, что в этом году им пришлось отказаться от отпуска, а фото - старое.

Жена Хабенского Ольга Литвинова показала романтический снимок из Крыма

37-летняя избранница Константина Хабенского не скрывает: очень хочется сбежать от крещенских морозов в одно из жарких экзотических мест планеты, но Ольга Литвинова находится на 8 месяце беременности и длительные перелеты для нее опасны. Именно поэтому артисты отдыхают вместе в России.

Константин Хабенский и Ольга Литвинова не скрывают своих отношений, но выставлять чувства напоказ не любят. Однако недавно в Instagram актрисы театра МХТ появился интересный снимок, где она с супругом позирует в плащах. В комментарии жена российского актера сообщила, что кадр сделан очень давно во время отдыха в поселке под названием "Мечта".
Жена Хабенского Ольга Литвинова показала романтический снимок из Крыма

"Какая вы красивая пара", "Какие вы классные", "Любви, счастья и здоровья вашей семье", "Оля берегите себя", "Самое главное - что с любимым", "Прекрасные люди", "Круто", - писали восхищенные публикацией поклонники.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:30

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