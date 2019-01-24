Жена Хабенского Ольга Литвинова показала романтический снимок из Крыма

"Какая вы красивая пара", "Какие вы классные", "Любви, счастья и здоровья вашей семье", "Оля берегите себя", "Самое главное - что с любимым", "Прекрасные люди", "Круто", - писали восхищенные публикацией поклонники.





37-летняя избранница Константина Хабенского не скрывает: очень хочется сбежать от крещенских морозов в одно из жарких экзотических мест планеты, но Ольга Литвинова находится на 8 месяце беременности и длительные перелеты для нее опасны. Именно поэтому артисты отдыхают вместе в России.Константин Хабенский и Ольга Литвинова не скрывают своих отношений, но выставлять чувства напоказ не любят. Однако недавно в Instagram актрисы театра МХТ появился интересный снимок, где она с супругом позирует в плащах. В комментарии жена российского актера сообщила, что кадр сделан очень давно во время отдыха в поселке под названием "Мечта".