Производство грузовых авто в России увеличилось за 2018 год на 3,5%





Автомобильный рынок промониторили специалисты Росстата. На базе автозавода «Урал» в прошедшем году началась сборка транспортных средств, входящих в линейку «Урал Next 6х4». В «Даймлер КАМАЗ Рус» начали производить среднетоннажный грузовой автомобиль Canter TF последней генерации. На автозаводе Scania, расположенном в Санкт-Петербурге, был налажен выпуск автомобилей по современной технологии мелкоузловой сборки. Представители «Автотора» представили для автолюбителей Калининграда одновременно несколько версий Hyundai. Речь идёт о HD35 City, HD35 и HD65. Также был представлен Ford Trucks.На территории Калуги автозавод «ПСМА Рус» приступил к сборке Citroen Jumpy/Spacetourer, Peugeot Expert/Traveller. В декабре было произведено 31 100 экземпляров. За год производство поднялось на 17,5 процентов. Показатели были увеличены за счёт развития отрасли. Например ПАЗ приступил к выпуску Vector-Next. При этом «Симаз» сконструировал автобусы аналогично Isuzu.