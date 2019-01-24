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Актёр «Солдат» Вячеслав Гришечкин впал в депрессию из-за смерти жены от рака

Актёр сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин в эфире телепрограммы «Светская хроника» рассказал о том, что до сих пор находится в депрессии из-за преждевременной смерти жены, с которой он прожил в браке 25 лет. Женщина скончалась от рака летом 2017 года.
Актёр «Солдат» Вячеслав Гришечкин впал в депрессию из-за смерти жены от рака

Вячеслав Гришечкин отметил, что до сих пор не может прийти в себя после смерти любимой. Обстановка в доме осталась нетронутой, и актёру кажется, будто из комнаты в любой момент выйдет его супруга. Расхожее выражение о том, что время лечит любую душевную боль, кинозвезда назвал глупостью. Он отметил: избранница навсегда остаётся в его памяти живой. Артист понимает, что сентиментальничать особо не стоит, ведь таковы принципы жизни, такие ситуации случаются на каждом шагу. Но он ничего не может с собой поделать, поскольку утрата оказалась слишком тяжёлой, он не был к ней готов.

Для того чтобы войти в жизненную колею, Вячеслав Гришечкин полностью погрузился в работу. Артист как можно чаще общается с дочерью от первого брака, а с депрессией ему помогает справиться пёс Бэнни, взятый им из приюта.

Ранее портал "ДНИ24" рассказывал, как изменились герои сериала «Солдаты» за минувшие 15 лет.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:14

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