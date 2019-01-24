Актёр «Солдат» Вячеслав Гришечкин впал в депрессию из-за смерти жены от рака
Актёр сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин в эфире телепрограммы «Светская хроника» рассказал о том, что до сих пор находится в депрессии из-за преждевременной смерти жены, с которой он прожил в браке 25 лет. Женщина скончалась от рака летом 2017 года.
Вячеслав Гришечкин отметил, что до сих пор не может прийти в себя после смерти любимой. Обстановка в доме осталась нетронутой, и актёру кажется, будто из комнаты в любой момент выйдет его супруга. Расхожее выражение о том, что время лечит любую душевную боль, кинозвезда назвал глупостью. Он отметил: избранница навсегда остаётся в его памяти живой. Артист понимает, что сентиментальничать особо не стоит, ведь таковы принципы жизни, такие ситуации случаются на каждом шагу. Но он ничего не может с собой поделать, поскольку утрата оказалась слишком тяжёлой, он не был к ней готов.
Для того чтобы войти в жизненную колею, Вячеслав Гришечкин полностью погрузился в работу. Артист как можно чаще общается с дочерью от первого брака, а с депрессией ему помогает справиться пёс Бэнни, взятый им из приюта.
Ранее портал "ДНИ24" рассказывал, как изменились герои сериала «Солдаты» за минувшие 15 лет.
Вячеслав Гришечкин отметил, что до сих пор не может прийти в себя после смерти любимой. Обстановка в доме осталась нетронутой, и актёру кажется, будто из комнаты в любой момент выйдет его супруга. Расхожее выражение о том, что время лечит любую душевную боль, кинозвезда назвал глупостью. Он отметил: избранница навсегда остаётся в его памяти живой. Артист понимает, что сентиментальничать особо не стоит, ведь таковы принципы жизни, такие ситуации случаются на каждом шагу. Но он ничего не может с собой поделать, поскольку утрата оказалась слишком тяжёлой, он не был к ней готов.
Для того чтобы войти в жизненную колею, Вячеслав Гришечкин полностью погрузился в работу. Артист как можно чаще общается с дочерью от первого брака, а с депрессией ему помогает справиться пёс Бэнни, взятый им из приюта.
Ранее портал "ДНИ24" рассказывал, как изменились герои сериала «Солдаты» за минувшие 15 лет.