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Ксения Бородина обозвала экс-участницу «Дома-2» Ольгу Сударкину

Война между телеведущей проекта «Дом-2» Ксенией Бородиной и Ольгой Сударкиной продолжает набирать обороты.

Между Бородиной и Сударкиной разгорелась самая настоящая война после видеороликов, которые облетели все социальные сети, где Ольга проходится буквально по всему руководству проекта. Стоит напомнить, что Ксения в свое время на всю страну назвала участницу «Дома-2» «девушкой легкого поведения».

Ксения Бородина обозвала экс-участницу «Дома-2» Ольгу Сударкину

Именно по этой причине Сударкина затаила злобу на Бородину. Выйдя со своей странички в Instagram в прямой эфир, Ольга сразу же высказала все, что она думает о Ксении и ее подругах, с которыми ведущая проекта каждую неделю «веселиться до утра».

В ответ на высказывания одной из поклонниц, которая подробно рассказала Ксюше о том, что говорит о ней Сударкина в своих прямых эфирах, Бородина заявила, что это ее не удивляет, так как именно этого она и ожидала от такого человека, как Ольга.

Ведущая «Дома-2» подчеркнула, что бывшая участница осмелела только после того, как ее убрали с реалити-шоу, а до этого она выполняла все, что ей приказывало руководство проекта.

Сударкина по-прежнему уверена в том, что ее отправили за ворота не просто так, а потому, что она позволила себе не согласиться с высказываниями Бородиной, которая то и дело пользовалась своим официальным статусом, и бросилась отыгрываться на обидчице.

На данный момент телезрители разделились на два лагеря. Некоторые поддерживают Бородину, а кто-то понимает, почему Сударкина так грубо высказалась в адрес Ксении.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:28

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