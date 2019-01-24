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Айза Анохина назвала Влада Соколовского «лжецом и манипулятором»

Известная певица и телеведущая Айза Анохина в своем блоге Instagram нелестно отозвалась о бывшем супруге Риты Дакоты Владе Соколовском. Назвав его «лжецом и манипулятором», она заявила, что будет защищать от него подругу.
Айза Анохина назвала Влада Соколовского «лжецом и манипулятором»

Не так давно Рита Дакота, ее дочь Мия и Айза Анохина оказались на одном индонезийском острове Бали с Владом Соколовским. Правда, бывшие супруги жили в разных местах. Певец в социальной сети Instagram опубликовал несколько видеороликов, где признался, что сожалеет о распаде семьи. Это произошло после того, как он встретил подругу бывшей жены Айзу Анохину в одном из местных магазинов. Она пристыдила молодого человека за его многочисленные измены жене. В Сети стали ходить слухи о возобновлении отношений Соколовского и Дакоты после его признаний, но эта информация не подтвердилась. Певица разрешает отцу видеться с дочерью, но поклонники уверены, что измены прощать не собирается.
Айза Анохина назвала Влада Соколовского «лжецом и манипулятором»

Через какое-то время Айза Анохина у себя на страничке в Instagram заявила, что будет до конца защищать свою подругу от экс-супруга. И намерена открыть общественности всю правду о нем. На многочисленные вопросы от подписчиков, она заявила, что Соколовский «лжец и манипулятор», а Дакота к нему не возвратится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:00

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