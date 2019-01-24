Анастасия Волочкова показала, как нежно обнимает ноги любимого мужчины





Анастасия Волочкова спросила у спросила у фолловеров, есть ли у них «любимые ножки, которые они бы хотели к себе прижать». На фото запечатлено, как балерина сидит на диване в красном теплом халате, а у нее на коленях лежат обнаженные ноги возлюбленного. Романтическую идиллию дополняет теплый плед, под которым лежит избранник танцовщицы.Этот снимок собрал огромное число комментариев. Многие фолловеры не оценили откровение балерины. Женщины писали, что «настоящие мужчины должны не складывать ноги на свою возлюбленную, а носить ее на руках». Некоторые подписчики признались, что такие фотографии Анастасии Волочковой вызывают у них «отвращение и тошноту».Личность своего возлюбленного балерина тщательно скрывает. По ее словам, он проживает в том же поселке, что и сама знаменитость. Пара познакомилась в общей компании друзей и вместе четыре месяца. Имя ухажера Анастасии Волочковой переводится как «царь». Пользователи Сети убеждены, что эпатажная танцовщица выдумала этот роман, чтобы привлечь к себе внимание прессы. По некоторым данным, роль возлюбленного с демонстрацией различных частей тела играет ее наемный работник, супруг кухарки.