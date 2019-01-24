Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов сделал ринопластику

«Андрей уже давно думал о ринопластике, особенно после того, как стал ведущим проекта! В свою очередь Кристина не стала препятствовать этому, чем очень поддержала Черкасова», - рассказал друг ведущего «Дома-2».

«Андрей, ты же всегда против пластик был, что же случилось? Или руководство «Дома-2» заставило?», - спрашивают подписчики у Черкасова.





Всеми любимый холостяк Андрей Черкасов не так давно наконец-таки женился. В прошлом месяце 2018 года Андрей взял в жены Кристину Ослину, которую в свое время даже забрал со скандально-известной телестройки.На сегодняшний день влюбленные принялись активно готовиться к свадьбе, которую они планируют устроить этим летом. Впрочем, выяснилось, что это далеко не единичные изменения, которые произошли в жизни телеведущего «Дома-2».После недавнего выпуска телепроекта многие телезрители заметили, что Черкасов очень изменился внешне, а если быть точнее, то нос Андрея стал совершенно другим. И теперь некогда собственник носа уточкой вовсю хвастается безупречным и прямым носом.По словам приятеля телезнаменитости, Черкасову пришлось обращаться за помощью к пластическому хирургу, который сделал его нос «идеальным».На данный момент многие поклонники реалити-шоу принялись упрекать Черкасова, который то и дело повторяет всем участникам, что крайне отрицательно относится к пластическим операциям.