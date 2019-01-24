Разработчик рассказал подробности о пулемёте танка «Армата»
Разработчик рассказал подробности о пулемёте боевого танка «Армата». Максимум внимания было уделено устройству дистанционного перезаряжания, спроектированному на заводе имени Дегтярева («ЗиД») непосредственно под пулеметы боевой машины на базе «Армата».
Специалист пояснил, что для применения 7,62-миллимитрового пулемёта снаружи российского танк к танковому пулемёту разработали устройство дистанционной перезарядки. За счёт данного механизма по сигналу оператора техники в автоматическом режиме осуществляется первичная постановка всех подвижных частей отечественной версии ПКТМ непосредственно на боевой взвод устройства. Ещё производится перезарядка орудия в случае возникновения осечек. Инженерами дополнительно была проведена доработка электрического спуска по его максимальной герметизации для исключения попадания воды внутрь электрического спуска в случае атмосферных осадков.
Боевая машина Т-14 является новейшим основным отечественным танком с необитаемой надёжной башней. При этом весь экипаж танка пребывает в надёжной герметичной бронекапсуле, которая располагается в корпусе спереди БМ. Это обеспечивает безопасность экипажа при возможном взрыве боекомплекта. По шоссе скорость «Арматы» составляет примерно 90 км/час. При этом запас хода составляет пятьсот километров.
Специалист пояснил, что для применения 7,62-миллимитрового пулемёта снаружи российского танк к танковому пулемёту разработали устройство дистанционной перезарядки. За счёт данного механизма по сигналу оператора техники в автоматическом режиме осуществляется первичная постановка всех подвижных частей отечественной версии ПКТМ непосредственно на боевой взвод устройства. Ещё производится перезарядка орудия в случае возникновения осечек. Инженерами дополнительно была проведена доработка электрического спуска по его максимальной герметизации для исключения попадания воды внутрь электрического спуска в случае атмосферных осадков.
Боевая машина Т-14 является новейшим основным отечественным танком с необитаемой надёжной башней. При этом весь экипаж танка пребывает в надёжной герметичной бронекапсуле, которая располагается в корпусе спереди БМ. Это обеспечивает безопасность экипажа при возможном взрыве боекомплекта. По шоссе скорость «Арматы» составляет примерно 90 км/час. При этом запас хода составляет пятьсот километров.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:55