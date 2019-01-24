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Разработчик рассказал подробности о пулемёте танка «Армата»

Разработчик рассказал подробности о пулемёте боевого танка «Армата». Максимум внимания было уделено устройству дистанционного перезаряжания, спроектированному на заводе имени Дегтярева («ЗиД») непосредственно под пулеметы боевой машины на базе «Армата».

Разработчик рассказал подробности о пулемёте танка «Армата»

Специалист пояснил, что для применения 7,62-миллимитрового пулемёта снаружи российского танк к танковому пулемёту разработали устройство дистанционной перезарядки. За счёт данного механизма по сигналу оператора техники в автоматическом режиме осуществляется первичная постановка всех подвижных частей отечественной версии ПКТМ непосредственно на боевой взвод устройства. Ещё производится перезарядка орудия в случае возникновения осечек. Инженерами дополнительно была проведена доработка электрического спуска по его максимальной герметизации для исключения попадания воды внутрь электрического спуска в случае атмосферных осадков.

Боевая машина Т-14 является новейшим основным отечественным танком с необитаемой надёжной башней. При этом весь экипаж танка пребывает в надёжной герметичной бронекапсуле, которая располагается в корпусе спереди БМ. Это обеспечивает безопасность экипажа при возможном взрыве боекомплекта. По шоссе скорость «Арматы» составляет примерно 90 км/час. При этом запас хода составляет пятьсот километров.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:55

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