Специалисты назвали 5 главных правил для выгула питомца в мороз





По словам эксперта, собираясь на прогулку с собакой важно учитывать привычный режим питомца, который не зависит от размера или породы. К примеру, 50-килограммовый пес, привыкший к теплому обитанию в доме и не отличающийся особой активностью, очень болезненно воспримет утреннюю прогулку в морозную погоду в отличие от других более закалённых "сородичей". В холодное время года продолжительные прогулки можно немного сократить, тогда питомец будет относится к ним спокойнее.Хозяину необходимо приобрести специальную обувь для своего четвероногого друга, так как в мороз есть риск отморозить лапы. Лучше выбирать ботиночки на липучках. Если для пса такой атрибут в новинку, то придется потренироваться, так как в первые дни питомец будет терять обувь.Марианна Гладких отметила, что часто собаки отказываются обуваться. В этом случае можно применять специальные защитные средства или воск - они помогают защитить лапы от повреждений, но не могут долго сохранять тепло. Лучший вариант - обувь: в мороз лапам больше угрожают химические реагенты, а не снег, особенно если на подушечках животного есть микротрещины.Во время зимних прогулок собаке не помешает попона, способная защитить её от охлаждения почек и спины. Выгуливать породистого друга в неблагоприятную погоду лучше в парке или в лесу, где есть деревья, защищающие от ветра.Перед прогулкой следует настроиться на позитив, тогда и четвероногому другу это будет в радость, так как животные чувствуют плохое настроение хозяина, что иногда приводит к недовольству или даже агрессии со стороны животного.