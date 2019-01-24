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Пока Саша Гозиас отдыхает на Бали, Константина Иванова арестовали в Таиланде

Вчера бывшему участнику телестройки «Дом-2» Константину Иванову удалось затмить свою экс-возлюбленную Александру Гозиас с ее отпуском на Бали, попав в тайское заточение.

Невзирая на нелицеприятные высказывания в адрес Гозиас и ее новогодних каникул, которые она провела не со своей дочерью, а с новым мужчиной, Саша продолжает вовсю хвастаться перед поклонниками изменениями, происходящими в ее личной жизни.

Пока Саша Гозиас отдыхает на Бали, Константина Иванова арестовали в Таиланде

Не отстает от бывшей избранницы и Константин Иванов, который не единожды подчеркивал, что пока не хочет с кем-то начинать отношения, так как планирует немного пожить для себя «любимого». И вот несколько часов назад в социальных сетях появилась информация, что звезда «Дома-2» все-таки нашел себе отличные развлечения.

Дело в том, что Константин из-за своего буйного характера даже попал в места лишения свободы на Пхукете. А рассказал обо всем этом своим поклонникам сам Иванов, заявивший, что сразу понял, что он не понравился тайцам.

Пока Саша Гозиас отдыхает на Бали, Константина Иванова арестовали в Таиланде

По словам Константина, он с друзьями хотел устроить себе фейерверк-шоу, которое правоохранительные органы Таиланда поспешили остановить. Полицейские задержали компанию и доставили всех в отделение полиции. Как стало известно, этот инцидент Иванову и его друзьям все-таки удалось разрешить. А тайские власти наказали их только штрафом и серьезным выговором.

«Отделались штрафом, выговором и фотографией на память», - заявил Константин в прямом эфире.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:32

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