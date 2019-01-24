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FiiO привезла в РФ компактный Hi-Fi плеер М6 и портативный USB-ЦАП

Компания FiiO привезла в РФ компактный Hi-Fi плеер под названием M6, а также портативный USB-ЦАП для наушников К3. Новинки уже доступны для продажи российским пользователям.

FiiO привезла в РФ компактный Hi-Fi плеер М6 и портативный USB-ЦАП


Особенность Hi-Fi плеера в том, что у него компактные размеры и небольшой вес. М6 получил от предшественника М7 эффективный аудиочип, в который встроен преобразователь и усилитель. При этом, выходная мощность устройства выросла наполовину. Разработчик гарантирует покупателям, что даже в чрезвычайно чувствительных наушниках звучание будет без помех при соотношении «сингала/шума» 118 дБ. В плеер встроен Wi-Fi модуль, благодаря которому возможен доступ к интернету, обновление программного обеспечения и воспроизведение музыки в режиме онлайн.

Компактное устройство FiiO M6 поддерживает технологию AirPlay. Чтобы хранить достаточно большую аудиотеку, разработчики предлагают слот для microSD до 2 Тб. Также плеер может похвастаться разъемом USB Type-C, что удобно для зарядки и подключения к ПК для передачи данных.

Усилитель для наушников К3 работает на чипе AKM AK4452. Разработчики FiiO предусмотрели наличие двух разъемов обычного 3,5 мм и балансного 2,5 мм. Их оснастили системой распознавания подключения. Стало известно, что средняя стоимость усилителя FiiO K3 на российском рынке составит 9650 рублей.



 
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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:30

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