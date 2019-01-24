Спустя два года вражды Ким Кардашьян согласилась помириться с Тейлор Свифт
Ким Кардашьян согласилась уладить двухлетний конфликт с Тейлор Свифт, случившийся из-за скандальной песни рэпера Канье Уэста. Однако мировая знаменитость решила помириться не по собственной воле, ее к этому принудило руководство телеканала, на котором транслируется шоу «Семейство Кардашьян».
В 2016 году рэпер Канье Уэст исполнил новую композицию Famous. В ней прозвучали слова, согласно которым именно рэпер сделал «эту стерву» (Тейлор Свифт) знаменитой, а потому они могут заняться сексом. Слова Канье Уэста возмутили Тейлор Свфит, но за рэпера заступилась его супруга Ким Кардашьян, обвинившая девушку в лицемерии. Тогда певица подумала, что участнице шоу «Семейство Кардашьян» был заранее известен текст песни, но она не потребовала, чтобы рэпер вырезал этот фрагмент.
Однако в ноябре прошлого года Тейлор Свифт подписала контракт с компанией Universal Music Group, которой принадлежит телеканал E!, транслирующий шоу «Семейство Кардашьян». Учитывая, что обе знаменитости работают на одну компанию, руководство телеканала попросило Ким Кардашьян уладить конфликт и прекратить нападки на певицу. Сама участница телепроекта по поводу конфликта заявила, что настало время «двигать дальше».
В 2016 году рэпер Канье Уэст исполнил новую композицию Famous. В ней прозвучали слова, согласно которым именно рэпер сделал «эту стерву» (Тейлор Свифт) знаменитой, а потому они могут заняться сексом. Слова Канье Уэста возмутили Тейлор Свфит, но за рэпера заступилась его супруга Ким Кардашьян, обвинившая девушку в лицемерии. Тогда певица подумала, что участнице шоу «Семейство Кардашьян» был заранее известен текст песни, но она не потребовала, чтобы рэпер вырезал этот фрагмент.
Однако в ноябре прошлого года Тейлор Свифт подписала контракт с компанией Universal Music Group, которой принадлежит телеканал E!, транслирующий шоу «Семейство Кардашьян». Учитывая, что обе знаменитости работают на одну компанию, руководство телеканала попросило Ким Кардашьян уладить конфликт и прекратить нападки на певицу. Сама участница телепроекта по поводу конфликта заявила, что настало время «двигать дальше».