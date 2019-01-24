Регина Тодоренко в объемной одежде и без макияжа пришла в кофейню





Под публикацией знаменитость оставила пост, в котором заявила, что очень устала от шуб и курток, спросив у фолловеров: «Хотите в лето?». Снимок в течение пяти часов собрал более 161 тысячи одобрительных лайков и 680 комментариев. Некоторые подписчики заявили, что можно было «включать лето» сразу после Рождества.Нашлись и те фанаты, которые стали попрекать Регину вне ухоженности. По их словам, пока она прячет свои недостатки за «балахонистыми» вещами, ее супруг Влад Топалов засматривается на других «баб». Стоит отметить, что после рождения ребенка Тодоренко на всех свежих публикациях запечатлена в позе, которая скрывает наличие недостатков в ее фигуре.