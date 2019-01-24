АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Анфиса Чехова рассказала о своих отношениях «по расчету»

Анфиса Чехова в микроблоге Instagram рассказала своим подписчикам об отношениях «по расчету», которые имели место быть у нее в юности. После того, как будущая звезда в 20 лет закрутила роман без чувств, она поняла, что несчастна в таком формате отношений.

Анфиса Чехова рассказала о своих отношениях «по расчету»

По словам телеведущей, до этого момента она страдала от неразделенной любви, поэтому приняла решение, что теперь не будет страдать. В голову юной девушки пришла мысль, что этого можно достичь, если встречаться с кем-то без любви. Поэтому Анфиса Чехова начала отношения с парнем, который был в нее безумно влюблен. Девушка не испытывала к нему пламенных чувств и всячески мучила. Вскоре она ушла от своего избранника к более обеспеченному мужчине. Новый парень «сорил деньгами» и повез возлюбленную на шикарный заграничный курорт. Но Анфиса Чехова поняла, что не может жить без любви, так как тогда не испытывает радости не от подарков, не от внимания парня, если он ей не мил.

Анфиса Чехова рассказала о своих отношениях «по расчету»

Пережив подобный опыт, 41-летняя звезда пришла к выводам, что для нее любовь «по расчету» невозможна. Анфиса Чехова считает, что женщина может быть по-настоящему счастлива, если испытывает искренние чувства.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Регина Тодоренко в объемной одежде и
Анфиса Чехова рассказала о своих
Разработчик рассказал подробности о
Автолюбитель сделал Lexus IS300 мощнее
Брэдли Купер и Ирина Шейк в 2018 году
Google: На российских картах Крым
Эдита Пьеха опубликовала послевоенное
Пока Саша Гозиас отдыхает на Бали,
Дмитрий Маликов отмечает первый день
Длительные космические полеты могут
Microsoft официально представила новый
Ученые выяснили, что пожилые люди в
Астрофизик: Уничтожить Землю можно за
Юрий Лоза высказался о стихах Сергея
Павел Прилучный высмеял новости об
Эксперт рассказал о самых эффективных
Глава КТРВ рассказал о пользе боевого
Обновленный седан Mazda3 получил ценник
"Дом-2": Виталий Воронко чуть не избил
МИД России: Двоевластие в Венесуэле
Сергей Лазарев устроил уличные танцы с
Несчастный случай помирил Илью Резника
Заболевания десен играют ключевую роль
"Дом-2": Где будут жить участники
Алеся Кафельникова попросила критиков
В новом клипе Ольги Бузовой Дана
На Неделе высокой моды в Париже Наоми
Любовница Гуфа из "Дома-2" Яна Шевцова
Ученые: Появление мигрени увеличивает
Виталий Милонов поддержал мужа Ксении
Просмотреть все новости