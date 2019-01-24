Анфиса Чехова рассказала о своих отношениях «по расчету»





По словам телеведущей, до этого момента она страдала от неразделенной любви, поэтому приняла решение, что теперь не будет страдать. В голову юной девушки пришла мысль, что этого можно достичь, если встречаться с кем-то без любви. Поэтому Анфиса Чехова начала отношения с парнем, который был в нее безумно влюблен. Девушка не испытывала к нему пламенных чувств и всячески мучила. Вскоре она ушла от своего избранника к более обеспеченному мужчине. Новый парень «сорил деньгами» и повез возлюбленную на шикарный заграничный курорт. Но Анфиса Чехова поняла, что не может жить без любви, так как тогда не испытывает радости не от подарков, не от внимания парня, если он ей не мил.Пережив подобный опыт, 41-летняя звезда пришла к выводам, что для нее любовь «по расчету» невозможна. Анфиса Чехова считает, что женщина может быть по-настоящему счастлива, если испытывает искренние чувства.