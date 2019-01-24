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Автолюбитель сделал Lexus IS300 мощнее Bugatti Veyron

Базовая комплектация Lexus IS300 достаточно сильная и скоростная. Однако автолюбитель Джерри решил увеличить мощность своего транспортного средства, чем перегнал Bugatti Veyron в этом вопросе.

Автолюбитель сделал Lexus IS300 мощнее Bugatti Veyron

Джерри приобрел свой автомобиль Lexus IS300 еще 15 лет назад. Практически сразу новый владелец оснастил машину турбонаддувом. Силовая мощность при базовой сборке равнялась 500 лошадиным силам. Со временем водитель решил увеличить отдачу мотора. Джерри провел модернизацию агрегата Toyota 2JZ, который был использован в работе автомобиля Toyota Supra RZ. Благодаря этому мощность силовой установки выросла до 1027 лошадиных сил.

Автомобиль оснащен V-образным двигателем с восемью цилиндрами, 6-скоростной механической коробкой передач и задним приводом.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:50

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