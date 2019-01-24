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Павел Прилучный высмеял новости об избиении супруги

Российский актер Павел Прилучный высмеял обвинения в избиении своей жены Агаты Муцениеце. Супруга поддержала своего мужа, она заявила, что СМИ выдумывает инфоповоды, чтобы привлечь к себе внимание, ранее журналисты приписывали ей несуществующую беременность.
Павел Прилучный высмеял новости об избиении супруги

Информация о том, что 31-летний Павел Прилучный избивает и удерживает дома свою 29-летнюю жену, поступила от близкой подруги Агаты Муцениеце. Вызов был подтвержден представителем МВД по Московской области, однако неизвестно, выехали ли на адрес, где могло происходить насилие, сотрудники полиции.
Павел Прилучный высмеял новости об избиении супруги

У себя в Instagram Павел Прилучный нецензурно высказался в адрес тех, кто создает и распространяет такие заголовки, до этого он никак не реагировал на подобные обвинения. Павел Прилучный и Агата Муцениеце воспитывают двоих детей: Тимофея и Мию. Тимофей появился у них, когда Агате Муцениеце было 23 года. Недавно ему исполнилось 6 лет, по случаю праздника мама устроила ему вечеринку в семейном кругу, однако на мероприятии Павел Прилучный появился с опозданием.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:39

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