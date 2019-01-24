Павел Прилучный высмеял новости об избиении супруги





Информация о том, что 31-летний Павел Прилучный избивает и удерживает дома свою 29-летнюю жену, поступила от близкой подруги Агаты Муцениеце. Вызов был подтвержден представителем МВД по Московской области, однако неизвестно, выехали ли на адрес, где могло происходить насилие, сотрудники полиции.У себя в Instagram Павел Прилучный нецензурно высказался в адрес тех, кто создает и распространяет такие заголовки, до этого он никак не реагировал на подобные обвинения. Павел Прилучный и Агата Муцениеце воспитывают двоих детей: Тимофея и Мию. Тимофей появился у них, когда Агате Муцениеце было 23 года. Недавно ему исполнилось 6 лет, по случаю праздника мама устроила ему вечеринку в семейном кругу, однако на мероприятии Павел Прилучный появился с опозданием.