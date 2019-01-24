Брэдли Купер и Ирина Шейк в 2018 году заработали 40 миллионов долларов





Актер Брэдли Купер также оказался в рейтинге издания Forbes, так как его годовой доход составил 41,5 миллионов долларов. Супруг Ирины Шейк заработал на прокате фильма «Звезда родилась», который стал его дебютной режиссерской работой, 404 миллиона долларов. При этом затраты на съемки картины, в которой главные роли сыграли Леди Гага и сам актер, составили всего 36 миллионов долларов. Также стало известно, что гонорар Брэдли Купера за роль в киноленте составляет около 20 миллионов долларов.Модель Ирина Шейк привнесла в семейный бюджет намного меньше, чем ее звездный муж. За 2018 год ей удалось приумножить свое состояние на 1,3 миллионов долларов. Съемки для известных брендов одежды, косметики и белья приносят знаменитости около 500 тысяч долларов. За то, что Ирина Шейк выйдет в свет в брендовом наряде или украшении, она запрашивает 10 тысяч долларов, а на «красной дорожке» - 50 тысяч.В конце прошлого года в гости к Ирине Шейк и ее возлюбленному прилетала из России сестра Татьяна с семьей. Звездная пара тепло встретила родственников и провела с ними новогодние праздники.