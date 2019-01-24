АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Брэдли Купер и Ирина Шейк в 2018 году заработали 40 миллионов долларов

Журналисты подсчитали примерные доходы знаменитой звездной пары и пришли к выводам, что в 2018 году Брэдли Купер и его возлюбленная Ирина Шейк заработали 40 миллионов долларов. Речь идет о доходах, полученных от съемок в рекламных кампаниях мировых брендов и кино.

Брэдли Купер и Ирина Шейк в 2018 году заработали 40 миллионов долларов

Актер Брэдли Купер также оказался в рейтинге издания Forbes, так как его годовой доход составил 41,5 миллионов долларов. Супруг Ирины Шейк заработал на прокате фильма «Звезда родилась», который стал его дебютной режиссерской работой, 404 миллиона долларов. При этом затраты на съемки картины, в которой главные роли сыграли Леди Гага и сам актер, составили всего 36 миллионов долларов. Также стало известно, что гонорар Брэдли Купера за роль в киноленте составляет около 20 миллионов долларов.

Модель Ирина Шейк привнесла в семейный бюджет намного меньше, чем ее звездный муж. За 2018 год ей удалось приумножить свое состояние на 1,3 миллионов долларов. Съемки для известных брендов одежды, косметики и белья приносят знаменитости около 500 тысяч долларов. За то, что Ирина Шейк выйдет в свет в брендовом наряде или украшении, она запрашивает 10 тысяч долларов, а на «красной дорожке» - 50 тысяч.

Брэдли Купер и Ирина Шейк в 2018 году заработали 40 миллионов долларов

В конце прошлого года в гости к Ирине Шейк и ее возлюбленному прилетала из России сестра Татьяна с семьей. Звездная пара тепло встретила родственников и провела с ними новогодние праздники.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Регина Тодоренко в объемной одежде и
Анфиса Чехова рассказала о своих
Разработчик рассказал подробности о
Автолюбитель сделал Lexus IS300 мощнее
Брэдли Купер и Ирина Шейк в 2018 году
Google: На российских картах Крым
Эдита Пьеха опубликовала послевоенное
Пока Саша Гозиас отдыхает на Бали,
Дмитрий Маликов отмечает первый день
Длительные космические полеты могут
Microsoft официально представила новый
Ученые выяснили, что пожилые люди в
Астрофизик: Уничтожить Землю можно за
Юрий Лоза высказался о стихах Сергея
Павел Прилучный высмеял новости об
Эксперт рассказал о самых эффективных
Глава КТРВ рассказал о пользе боевого
Обновленный седан Mazda3 получил ценник
"Дом-2": Виталий Воронко чуть не избил
МИД России: Двоевластие в Венесуэле
Сергей Лазарев устроил уличные танцы с
Несчастный случай помирил Илью Резника
Заболевания десен играют ключевую роль
"Дом-2": Где будут жить участники
Алеся Кафельникова попросила критиков
В новом клипе Ольги Бузовой Дана
На Неделе высокой моды в Париже Наоми
Любовница Гуфа из "Дома-2" Яна Шевцова
Ученые: Появление мигрени увеличивает
Виталий Милонов поддержал мужа Ксении
Просмотреть все новости