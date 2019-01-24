Длительные космические полеты могут ослабить иммунитет космонавтов





Научные сотрудники Университета Аризоны изучали влияние космических полетов длительностью в 6 месяцев и больше на клетки-киллеры или NK-клетки (кровяные тельца, убивающие раковые клетки).По словам специалиста Ричарда Симсона, в стерильной среде на борту космической станции заболеть гриппом невозможно, но есть риск проявления инфекций, находящихся внутри организма, например, герпеса или монокулеза. Такие заболевания могут ухудшать функцию NK-клеток, что может привести к развитию рака.Ученые решили сравнить анализы крови 8 астронавтов, вернувшихся из миссии на МКС, и здоровых людей, которые все время находились на Земле. Согласно полученным результатам, у членов экипажа оказалась нарушенной функция клеток-киллеров, что говорит об опасности продолжительного пребывания в космосе.