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Длительные космические полеты могут ослабить иммунитет космонавтов

Американские ученые после проведенных исследований выяснили, что длительные космические полеты негативно отражаются на состоянии иммунной системы космонавтов. Такое заключение экспертов очень обеспокоило руководство NASA, так как из-за него может быть приостановлена миссия на Марс.

Длительные космические полеты могут ослабить иммунитет космонавтов

Научные сотрудники Университета Аризоны изучали влияние космических полетов длительностью в 6 месяцев и больше на клетки-киллеры или NK-клетки (кровяные тельца, убивающие раковые клетки).

По словам специалиста Ричарда Симсона, в стерильной среде на борту космической станции заболеть гриппом невозможно, но есть риск проявления инфекций, находящихся внутри организма, например, герпеса или монокулеза. Такие заболевания могут ухудшать функцию NK-клеток, что может привести к развитию рака.

Ученые решили сравнить анализы крови 8 астронавтов, вернувшихся из миссии на МКС, и здоровых людей, которые все время находились на Земле. Согласно полученным результатам, у членов экипажа оказалась нарушенной функция клеток-киллеров, что говорит об опасности продолжительного пребывания в космосе.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:19

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