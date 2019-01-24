Глава КТРВ рассказал о пользе боевого применения ракеты Х-101 в Сирии
Борис Обносов, занимающий должность главы "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), рассказал о пользе боевого применения на территории Сирии крылатой ракеты Х-101. С этим не могут сравниться никакие компьютерные моделирования и даже настоящие испытания на отечественных полигонах, заявил он.
«Испытания, которые проходят в условиях реальности, представляют собой ценнейший опыт», – подчеркнул руководитель на встрече с работниками СМИ.
Стоит напомнить: отечественные военные руководители заявляли, что специалисты оборудуют Ту-95МС и Ту-160 новыми крылатыми ракетами Х-101, дальность которых составляет порядка 4 500 км.
«Испытания, которые проходят в условиях реальности, представляют собой ценнейший опыт», – подчеркнул руководитель на встрече с работниками СМИ.
Стоит напомнить: отечественные военные руководители заявляли, что специалисты оборудуют Ту-95МС и Ту-160 новыми крылатыми ракетами Х-101, дальность которых составляет порядка 4 500 км.
Политика / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:26