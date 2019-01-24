МИД России: Двоевластие в Венесуэле приведет к хаосу





В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон стремится сменить неугодное ему правительство в Венесуэле и стать «вершителем судеб народа». Со стороны США наблюдается тотальное игнорирование международных принципов. Поэтому Россия выступила с заявлением, что осуждает страны, которые толкают народ Венесуэлы на «кровавую междоусобицу».МИД РФ призывает венесуэльскую оппозицию одуматься, чтобы не стать «пешками в не своей шахматной игре». Кроме этого, если назреет вооруженное вмешательство в страну, стоит ожидать катастрофических последствий.