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МИД России: Двоевластие в Венесуэле приведет к хаосу

Сегодня, 24 января, в МИД России заявили о том, что двоевластие в Венесуэле приведет к разрушению государственности и хаосу. Американские власти, выступив с заявлением в отношении Каракаса, проигнорировали все возможные нормы, закрепленные в международном праве, подчеркнули российские дипломаты.

МИД России: Двоевластие в Венесуэле приведет к хаосу


В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон стремится сменить неугодное ему правительство в Венесуэле и стать «вершителем судеб народа». Со стороны США наблюдается тотальное игнорирование международных принципов. Поэтому Россия выступила с заявлением, что осуждает страны, которые толкают народ Венесуэлы на «кровавую междоусобицу».

МИД РФ призывает венесуэльскую оппозицию одуматься, чтобы не стать «пешками в не своей шахматной игре». Кроме этого, если назреет вооруженное вмешательство в страну, стоит ожидать катастрофических последствий.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:14

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