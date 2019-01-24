Ученые выяснили, что пожилые люди в браке здоровее холостяков





В ходе эксперимента, добровольцев попросили пройтись и продемонстрировать хватку. Оказалось, что женатые мужчины преодолевают выделенную им дистанцию на 11 см/с быстрее, а женщины на 8 см/с. Также на состояние здоровья обоих полов может повлиять сильный стресс от бракоразводных процессов. Разведенная женщина показывала низкий уровень хватки, а разведенный мужчина заметную медлительность.По словам автора исследования Наташи Вуд, все больше и больше появляется одиноких пожилых людей, которые никогда не были женаты. У них велик риск чаще сталкиваться с повседневными трудностями.