Ученые выяснили, что пожилые люди в браке здоровее холостяков
Сотрудники Университетского колледжа Лондона провели исследование среди 20000 тысяч людей 60-летнего возраста и выяснили, что брак делает их здоровье крепким. К сожалению, в последнее время количество одиноких людей увеличивается.
В ходе эксперимента, добровольцев попросили пройтись и продемонстрировать хватку. Оказалось, что женатые мужчины преодолевают выделенную им дистанцию на 11 см/с быстрее, а женщины на 8 см/с. Также на состояние здоровья обоих полов может повлиять сильный стресс от бракоразводных процессов. Разведенная женщина показывала низкий уровень хватки, а разведенный мужчина заметную медлительность.
По словам автора исследования Наташи Вуд, все больше и больше появляется одиноких пожилых людей, которые никогда не были женаты. У них велик риск чаще сталкиваться с повседневными трудностями.
В ходе эксперимента, добровольцев попросили пройтись и продемонстрировать хватку. Оказалось, что женатые мужчины преодолевают выделенную им дистанцию на 11 см/с быстрее, а женщины на 8 см/с. Также на состояние здоровья обоих полов может повлиять сильный стресс от бракоразводных процессов. Разведенная женщина показывала низкий уровень хватки, а разведенный мужчина заметную медлительность.
По словам автора исследования Наташи Вуд, все больше и больше появляется одиноких пожилых людей, которые никогда не были женаты. У них велик риск чаще сталкиваться с повседневными трудностями.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:00