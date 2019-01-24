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Ученые выяснили, что пожилые люди в браке здоровее холостяков

Сотрудники Университетского колледжа Лондона провели исследование среди 20000 тысяч людей 60-летнего возраста и выяснили, что брак делает их здоровье крепким. К сожалению, в последнее время количество одиноких людей увеличивается.

Ученые выяснили, что пожилые люди в браке здоровее холостяков

В ходе эксперимента, добровольцев попросили пройтись и продемонстрировать хватку. Оказалось, что женатые мужчины преодолевают выделенную им дистанцию на 11 см/с быстрее, а женщины на 8 см/с. Также на состояние здоровья обоих полов может повлиять сильный стресс от бракоразводных процессов. Разведенная женщина показывала низкий уровень хватки, а разведенный мужчина заметную медлительность.

По словам автора исследования Наташи Вуд, все больше и больше появляется одиноких пожилых людей, которые никогда не были женаты. У них велик риск чаще сталкиваться с повседневными трудностями.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:00

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