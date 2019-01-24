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Астрофизик: Уничтожить Землю можно за три этапа

Научный сотрудник Университета Огайо, астрофизик Пол Саттер на своём YouTube канале «Paul M. Sutter» рассказал, как за три этапа можно уничтожить всю Землю. Краткое изложение его идей приводится в зарубежном издании Live Science.
Астрофизик: Уничтожить Землю можно за три этапа

На первом этапе не обойтись без выполнения ряда математических расчётов, отметил учёный. Форма Земли сохраняется в результате гравитации. Сравнив планету с луковицей, в которой каждый слой силой тяжести ядра удерживается предыдущим слоем, астрофизик теоретически предложил взрывать их по очереди и отправлять в космическое пространство в виде раскалённой магмы. Для того, чтобы оторванные слои лишались связи с силой притяжения, понадобится не менее 1032 джоулей.

Следующий этап – поиск и нахождение подходящего источника энергии. На Земле такого не отыскать, потому придётся обратить внимание на Солнце. Радиация, излучаемая им, окажется мощным энергоисточником для уничтожения местообитания людей.

На третьем этапе придётся подождать, причём достаточно продолжительное время. Как полагает физик, если вся поверхность окажется покрыта солнечными батареями, то планетой будет поглощаться 100 % радиации светила, а не лишь некоторая её часть, как происходит ныне. В итоге примерно за 18 млн лет наберётся достаточно энергии, чтобы уничтожить Землю.

Также астрофизик отметил: Земля может быть уничтожена и за неделю. За это время собрать необходимое количество энергии Солнца возможно, но, к счастью, никто пока не знает, каким именно способом.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:50

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