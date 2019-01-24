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"Дом-2": Виталий Воронко чуть не избил Захара Саленко

Одного из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2» Захара Саленко едва не избил новенький участник проекта Виталий Воронко.

В последнее время Захару довольно сложно найти общий язык не только с девушками, которые находятся в Периметре, но и со своими коллегами по съемочной площадке.

"Дом-2": Виталий Воронко чуть не избил Захара Саленко

Несколько дней назад Саленко только чудом не сцепился с возлюбленным Майи Донцовой Алексеем Купиным. Да и супруга Иосифа Оганесяна на сегодняшний день очень злится на Захара и буквально ждет удобного для нее момента, чтобы высказать ему все то, что она думает о нем.

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик будущего выпуска «Дома-2», который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» только сегодня, 24 января. На видео видно, что Саленко удалось вывести из себя даже добросердечного Виталия Воронкова.

На сегодняшний день сложно сказать, почему ребята начали спорить, однако на записи слышно, что Захар обзывает участника «балаболом» и «фуфломицином». Нужно сказать, что многих поклонников реалити-шоу шокировала реакция Воронкова на слова Саленко.

"Дом-2": Виталий Воронко чуть не избил Захара Саленко

Ведь Виталий решил наказать обидчика и уже даже взял в руки стул с железными ножками. Следует указать на то, что если бы не довольно спокойный характер мужчины, весь этот скандал мог закончиться весьма печально для двоих участников «Дома-2».

Несмотря на то, что Воронко предупредил Саленко, что в следующий раз он так просто не отделается, Захар продолжить поливать Виталия грязью.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:18

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