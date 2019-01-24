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Юрий Лоза высказался о стихах Сергея Шнурова и артистичности Анастасии Волочковой

На днях Юрий Лоза, являющийся знаменитым отечественным певцом, дал интервью, в котором высказался о стихотворениях лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Музыкант также заявил, что сомневается в артистичности Анастасии Волочковой.

Юрий Лоза высказался о стихах Сергея Шнурова и артистичности Анастасии Волочковой

Юрий Эдуардович заявил, что у него другое отношение к стихам. Он отметил, что настоящие поэты – это Пастернак, Есенин, Бродский и Блок. По мнению Юрия Лозы, называть стихами, которые лидер «Ленинграда» публикует в соцсети Instagram, нельзя. Артист заявил, что Сергей Шнуров является «матерщинником», который никогда поэзией «не баловался». Певец подчеркнул, что от своего коллеги слышать стихов ему не приходилось.

Юрий Лоза высказался о стихах Сергея Шнурова и артистичности Анастасии Волочковой

Музыкант также вспомнил о российской балерине Анастасии Волочковой. У исполнителя песен появились сомнения по поводу возможностей и артистизма танцовщицы. По мнению вокалиста, она разве только умеет демонстрировать, как садиться на шпагат, и все.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:42

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