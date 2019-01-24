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"Дом-2": Где будут жить участники проекта "Спаси свою любовь"

На канале ТНТ стартует новое шоу "Спаси свою любовь". На этом ресурсе постоянно идёт реклама и понятно, что шоу выпускается под крылом организаторов "Дома-2".

Знакомая кухня, комнаты и похоже, что это одна и та же поляна, где снимается реалити шоу.

"Дом-2": Где будут жить участники проекта "Спаси свою любовь"

Больше нет секретов, и организаторы раскрывают все тайны. Теперь у страны появятся новые антиперсонажи и любимчики. Пары, которые будут участвовать в проекте, будут стараться сохранить семью.

Происходить всё это будет на любой поляне "Дома-2", а также на Сейшелах. И как сказал Влад Кадони, условия будут гораздо лучше. Новое шоу стартует уже 28 января, в первой программе прибывшие ребята будут знакомиться друг с другом и проблемами, по которым они все оказались в одном месте.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:00

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