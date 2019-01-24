"Дом-2": Где будут жить участники проекта "Спаси свою любовь"





Знакомая кухня, комнаты и похоже, что это одна и та же поляна, где снимается реалити шоу.Больше нет секретов, и организаторы раскрывают все тайны. Теперь у страны появятся новые антиперсонажи и любимчики. Пары, которые будут участвовать в проекте, будут стараться сохранить семью.Происходить всё это будет на любой поляне "Дома-2", а также на Сейшелах. И как сказал Влад Кадони, условия будут гораздо лучше. Новое шоу стартует уже 28 января, в первой программе прибывшие ребята будут знакомиться друг с другом и проблемами, по которым они все оказались в одном месте.