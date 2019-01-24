Эксперт рассказал о самых эффективных методах борьбы с бессонницей





Михаил Полуэктов считает, что бессонница это не болезнь, но если запустить ситуацию, то это может перерасти в заболевание. У проблем с ночным отдыхом может быть множество причин и даже страх перед сном как таковым. Человек начинает думать о последствиях бессонной ночи, мол, надо выспаться, а иначе не видать успеха на работе. Стресс также влияет на возможность организма расслабиться, однако решение вопроса помогает восстановить нормальное психологическое состояние. Но если расстройство сна стало хроническим, то лучше обратиться к врачу.Ученые выяснили, что усталость от физических нагрузок является одним из лучших методов в борьбе с бессонницей. Но активность нужно завершать не позднее 21.00, когда организм начинает вырабатывать гормон сна. Также Полуэктов утверждает, что взрослый человек должен спать не менее 7 часов в сутки, а пожилым хватит и 6. А полифазный сон только навредит здоровью. Еще одни способ улучшить ночной отдых, это соблюдать строгий режим, то есть вставать и ложиться в одно время. А дневной сон вообще нужно исключить. Перед сном не стоит пользоваться смартфонами или другими устройствами.Эксперт рекомендует создать в спальне соответствующую обстановку для отдыха, а снотворные препараты лучше заменить ромашковым чаем или стаканом теплого молока с медом. Хорошо помогает уснуть секс, ведь он является очень хорошим успокоительным. У мужчин после интимной близости вырабатывается гормон пролактин, по этой причине мужчины после секса практически сразу погружаются в сон. Что касается женщин, то их успокаивает гормон окситоцин, он расслабляет и помогает быстрее заснуть. А любые лекарства должен назначать только врач.