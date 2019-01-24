АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Сергей Лазарев устроил уличные танцы с сыном Никитой в США

Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев устроил уличные танцы с сыном Никитой во время отдыха в США. Соответствующий ролик певец опубликовал в микроблоге Instagram. Видеозапись с энергичным наследником артиста произвела впечатление на его поклонников.

Сергей Лазарев устроил уличные танцы с сыном Никитой в США

Сергей Лазарев прекрасно проводит время с сыном Никитой и не забывает радовать фанатов интересными публикациями в Instagram. На опубликованном поп-звездой ролике видно, как папа и сын ритмично двигаются под музыку. В комментарии к посту 35-летний Лазарев написал: "Мы в Танцах?".

Сергей Лазарев устроил уличные танцы с сыном Никитой в США

Хореографические таланты родителя и его наследника очень понравились подписчикам: "Какие же вы клевые", "В танцах конечно. Это счастье", "Танцоры", "Как мило", "Сколько в этом видео любви", "Как приятно видеть вас такими счастливыми", "Никите Сергеевичу очень повезло с отцом", "Отличный отец".



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт рассказал о самых эффективных
Глава КТРВ рассказал о пользе боевого
Обновленный седан Mazda3 получил ценник
"Дом-2": Виталий Воронко чуть не избил
МИД России: Двоевластие в Венесуэле
Сергей Лазарев устроил уличные танцы с
Несчастный случай помирил Илью Резника
Заболевания десен играют ключевую роль
"Дом-2": Где будут жить участники
Алеся Кафельникова попросила критиков
В новом клипе Ольги Бузовой Дана
На Неделе высокой моды в Париже Наоми
Любовница Гуфа из "Дома-2" Яна Шевцова
Ученые: Появление мигрени увеличивает
Виталий Милонов поддержал мужа Ксении
Мария Миронова поздравила сына с
Сергей Пенкин показал в Instagram
На пресс-конференции московского
Александр Збруев заявил, что сегодня
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Яна Рудковская назвала себя
Смартфон Samsung Galaxy M20 показали на
Китаянка родила ребенка, выношенного в
Ксения Собчак обратилась к тем, кого
Виктория Бекхэм прокомментировала слухи
Уфолог показал на видео два НЛО,
Сильнейший за зиму снегопад обрушится
Олимпийская чемпионка Алина Загитова
В Китае заблокировали поисковую систему
Viettel планирует запустить во Вьетнаме
Просмотреть все новости