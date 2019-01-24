Сергей Лазарев устроил уличные танцы с сыном Никитой в США
Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев устроил уличные танцы с сыном Никитой во время отдыха в США. Соответствующий ролик певец опубликовал в микроблоге Instagram. Видеозапись с энергичным наследником артиста произвела впечатление на его поклонников.
Сергей Лазарев прекрасно проводит время с сыном Никитой и не забывает радовать фанатов интересными публикациями в Instagram. На опубликованном поп-звездой ролике видно, как папа и сын ритмично двигаются под музыку. В комментарии к посту 35-летний Лазарев написал: "Мы в Танцах?".
Хореографические таланты родителя и его наследника очень понравились подписчикам: "Какие же вы клевые", "В танцах конечно. Это счастье", "Танцоры", "Как мило", "Сколько в этом видео любви", "Как приятно видеть вас такими счастливыми", "Никите Сергеевичу очень повезло с отцом", "Отличный отец".
Сергей Лазарев прекрасно проводит время с сыном Никитой и не забывает радовать фанатов интересными публикациями в Instagram. На опубликованном поп-звездой ролике видно, как папа и сын ритмично двигаются под музыку. В комментарии к посту 35-летний Лазарев написал: "Мы в Танцах?".
Хореографические таланты родителя и его наследника очень понравились подписчикам: "Какие же вы клевые", "В танцах конечно. Это счастье", "Танцоры", "Как мило", "Сколько в этом видео любви", "Как приятно видеть вас такими счастливыми", "Никите Сергеевичу очень повезло с отцом", "Отличный отец".