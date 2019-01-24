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Любовница Гуфа из "Дома-2" Яна Шевцова сделала от него аборт и поблагодарила за годы "нереального счастья"

Участница "Дома-2" Яна Шевцова сожалеет о том, что потеряла Гуфа.

Напомним, что девушка пришла на проект, имея за плечами определённую славу. Дело в том, что Яна попала в "Дом-2" не просто так.

Любовница Гуфа из "Дома-2" Яна Шевцова сделала от него аборт и поблагодарила за годы "нереального счастья"

После того, как стало известно, что Шевцова - это бывшая любовница Гуфа, организаторы проекта сразу позвали её на шоу. И как оказалось не зря, ведь девушка с первой секунды нахождения на "Дома-2" начала раздеваться на публике и вести себя не совсем подобающе. Более того, на вопрос Бородиной нимфоманка ли она, Яна ответила положительно.

Шевцова заявила, что совсем недавно была беременна от рэпера, но после того, как он высказался по отношению к ней плохо, она сделала аборт. Ксения Бородина на шоу "Бородина против Бузовой" показала Яне переписку с Гуфом. В сообщениях он пишет ведущей "Дома-2" о том, что хочет побыстрее отвязаться от надоедливой девицы. После такого девушка ещё больше впала в депрессию.

Любовница Гуфа из "Дома-2" Яна Шевцова сделала от него аборт и поблагодарила за годы "нереального счастья"

Подписчики в Instagram пишут ей комментарии о том, чтобы она не расстраивалась, но Яна всё больше и больше постит грустные фото и видео. Она сожалеет о том, что не смогла с Гуфом сохранить отношения. Видимо, для Яны певец останется в сердце на всю жизнь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:45

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