Виталий Милонов поддержал мужа Ксении Собчак, избившего режиссера Константина Богомолова
Парламентарий Виталий Милонов поддержал поступок супруга скандальной журналистки Ксении Собчак Максима Виторгана.
По словам представителя Государственной думы России, действия актера вызовут только уважение у общества.
С каждым днем в социальных сетях появляется все больше и больше высказываний по поводу драки, которая произошла на днях между Максимом Виторганом и Константаном Богомоловым. По тем сведениям, которые на данный момент всем известны, популярный российский актер избил не менее известного режиссера в самом центре столицы.
Хотя сами участники инцидента продолжают отказываться от комментариев, многие знаменитости, в том числе и политики, решили высказать свое мнение по этому поводу.
По словам Виталия Милонова, поступок супруга Ксении Собчак вызовет уважение к нему, ведь он попытался защитить честь своего семейства. Напомним, что в социальных сетях до сих пор говорят о том, что Константин Богомолов пытался ухаживать за Собчак, что, по всей видимости, не понравилось Виторгану.
Милонов подчеркнул, что актер правильно сделал, когда разбил режиссеру нос, и даже указал на то, что «так и должно быть». К слову, представитель Госдумы уверен, что своим поступком Максим продемонстрировал всем и каждому, что он является настоящим «мужиком».
Слова политика шокировали некоторых интернет-пользователей, которые уверены, что депутатам «негоже» высказываться о подобных ситуациях.
По словам представителя Государственной думы России, действия актера вызовут только уважение у общества.
С каждым днем в социальных сетях появляется все больше и больше высказываний по поводу драки, которая произошла на днях между Максимом Виторганом и Константаном Богомоловым. По тем сведениям, которые на данный момент всем известны, популярный российский актер избил не менее известного режиссера в самом центре столицы.
Хотя сами участники инцидента продолжают отказываться от комментариев, многие знаменитости, в том числе и политики, решили высказать свое мнение по этому поводу.
По словам Виталия Милонова, поступок супруга Ксении Собчак вызовет уважение к нему, ведь он попытался защитить честь своего семейства. Напомним, что в социальных сетях до сих пор говорят о том, что Константин Богомолов пытался ухаживать за Собчак, что, по всей видимости, не понравилось Виторгану.
Милонов подчеркнул, что актер правильно сделал, когда разбил режиссеру нос, и даже указал на то, что «так и должно быть». К слову, представитель Госдумы уверен, что своим поступком Максим продемонстрировал всем и каждому, что он является настоящим «мужиком».
Слова политика шокировали некоторых интернет-пользователей, которые уверены, что депутатам «негоже» высказываться о подобных ситуациях.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:39