Виталий Милонов поддержал мужа Ксении Собчак, избившего режиссера Константина Богомолова





По словам представителя Государственной думы России, действия актера вызовут только уважение у общества.С каждым днем в социальных сетях появляется все больше и больше высказываний по поводу драки, которая произошла на днях между Максимом Виторганом и Константаном Богомоловым. По тем сведениям, которые на данный момент всем известны, популярный российский актер избил не менее известного режиссера в самом центре столицы.Хотя сами участники инцидента продолжают отказываться от комментариев, многие знаменитости, в том числе и политики, решили высказать свое мнение по этому поводу.По словам Виталия Милонова, поступок супруга Ксении Собчак вызовет уважение к нему, ведь он попытался защитить честь своего семейства. Напомним, что в социальных сетях до сих пор говорят о том, что Константин Богомолов пытался ухаживать за Собчак, что, по всей видимости, не понравилось Виторгану.Милонов подчеркнул, что актер правильно сделал, когда разбил режиссеру нос, и даже указал на то, что «так и должно быть». К слову, представитель Госдумы уверен, что своим поступком Максим продемонстрировал всем и каждому, что он является настоящим «мужиком».Слова политика шокировали некоторых интернет-пользователей, которые уверены, что депутатам «негоже» высказываться о подобных ситуациях.