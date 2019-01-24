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Алеся Кафельникова попросила критиков оставить её в покое

Алеся Кафельникова на своей Instagram-странице оставила продолжительный пост, в котором, помимо прочего, попросила критиков оставить её в покое. 20-летняя модель отметила, что сейчас в её жизни – нелёгкие времена, и она делится с подписчиками своими переживаниями, но в ответ получает множество негатива.
Алеся Кафельникова попросила критиков оставить её в покое

Таких фолловеров Алеся Кафельникова попросила отписаться от её Instagram-страницы. Как вариант, модель предложила им спокойно следить в соцсети за её жизнью, но не высказывать своё мнение. Пост знаменитости связан с тем, что многие поклонники, заметив депрессивную направленность последних её фотоснимков, заподозрили манекенщицу в пристрастии к наркотическим веществам.
Алеся Кафельникова попросила критиков оставить её в покое

В ответ на подобные комментарии Алеся Кафельникова попросила критиков отпустить негатив и жить своими жизнями, поскольку зачастую они утрируют события, происходящие с ней, не понимая всей сути. Селебрити также отметила, что она не нуждается в жалости со стороны поклонников. Всё, что ей нужно – это пережить данный этап, а других модель попросила не повторять её ошибок.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:00

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