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Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что страдает зависимостью от сериалов

Телезнаменитость поведала поклонникам, что уже посмотрела больше 50 многосерийных кинофильмов.

Известнейшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала несколько часов назад у себя на страничке в Instagram пост-признание, в котором рассказала интернет-пользователям, что страдает зависимостью от сериалов.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что страдает зависимостью от сериалов

По словам Ксении, она смотрит не только русские кинофильмы, но и американские, и турецкие, которые то и дело чередует, так как не может попросту остановиться. Бородина даже попросила совета у своих подписчиков, ведь уже не знает, какой русский сериал ей посмотреть.

«Все ещё плотно сижу на них..», - написала ведущая «Дома-2».

Также в своем посте Ксения решила указать на то, что просто-таки обожает фильмы, основанные на реальных событиях «и без соплей». Бородина отметила, что пересмотрела очень большое количество сериалов, поэтому сейчас не знает, чтобы ей посмотреть.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что страдает зависимостью от сериалов

Стоит подчеркнуть, что многие фанаты отреагировали на свежую публикацию своей любимицы. Один за другим они принялись давать советы Ксении, а кое-кто даже указал ведущей «Дома-2» на то, что у нее слишком много свободного времени, поэтому посоветовали ей заняться детьми.

«Ксюш, может лучше детьми займись? А не сериалы смотришь!», - написала одна из подписчиц Бородиной.

К слову, телезнаменитость не первый раз просит пользователей Сети дать ей совет по поводу сериалов. Вполне вероятно, что Ксюше так и не удалось найти что-то достойное.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:16

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