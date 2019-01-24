Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что страдает зависимостью от сериалов
Телезнаменитость поведала поклонникам, что уже посмотрела больше 50 многосерийных кинофильмов.
Известнейшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала несколько часов назад у себя на страничке в Instagram пост-признание, в котором рассказала интернет-пользователям, что страдает зависимостью от сериалов.
По словам Ксении, она смотрит не только русские кинофильмы, но и американские, и турецкие, которые то и дело чередует, так как не может попросту остановиться. Бородина даже попросила совета у своих подписчиков, ведь уже не знает, какой русский сериал ей посмотреть.
Также в своем посте Ксения решила указать на то, что просто-таки обожает фильмы, основанные на реальных событиях «и без соплей». Бородина отметила, что пересмотрела очень большое количество сериалов, поэтому сейчас не знает, чтобы ей посмотреть.
Стоит подчеркнуть, что многие фанаты отреагировали на свежую публикацию своей любимицы. Один за другим они принялись давать советы Ксении, а кое-кто даже указал ведущей «Дома-2» на то, что у нее слишком много свободного времени, поэтому посоветовали ей заняться детьми.
К слову, телезнаменитость не первый раз просит пользователей Сети дать ей совет по поводу сериалов. Вполне вероятно, что Ксюше так и не удалось найти что-то достойное.
Известнейшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала несколько часов назад у себя на страничке в Instagram пост-признание, в котором рассказала интернет-пользователям, что страдает зависимостью от сериалов.
По словам Ксении, она смотрит не только русские кинофильмы, но и американские, и турецкие, которые то и дело чередует, так как не может попросту остановиться. Бородина даже попросила совета у своих подписчиков, ведь уже не знает, какой русский сериал ей посмотреть.
«Все ещё плотно сижу на них..», - написала ведущая «Дома-2».
Также в своем посте Ксения решила указать на то, что просто-таки обожает фильмы, основанные на реальных событиях «и без соплей». Бородина отметила, что пересмотрела очень большое количество сериалов, поэтому сейчас не знает, чтобы ей посмотреть.
Стоит подчеркнуть, что многие фанаты отреагировали на свежую публикацию своей любимицы. Один за другим они принялись давать советы Ксении, а кое-кто даже указал ведущей «Дома-2» на то, что у нее слишком много свободного времени, поэтому посоветовали ей заняться детьми.
«Ксюш, может лучше детьми займись? А не сериалы смотришь!», - написала одна из подписчиц Бородиной.
К слову, телезнаменитость не первый раз просит пользователей Сети дать ей совет по поводу сериалов. Вполне вероятно, что Ксюше так и не удалось найти что-то достойное.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:16