Александр Збруев заявил, что сегодня все актрисы похожи друг на друга
Знаменитый советский и российский актер Александр Збруев в одном из своих интервью рассказал, что сегодня все актрисы похожи друг на друга. Поэтому неинтересно смотреть сериалы или кино. Также он признался, почему его супруга актриса Людмила Савельева часто отказывается от съемок.
Александр Збруев не может понять, по какой причине актеров, сыгравших в каком-то сериале, уже нарекают «звездами». Ведь это что-то непохожее, далекое и недоступное. По его мнению, это полнейшая глупость, и сам он считает таких актеров знаменитостями "десятой категории". Также его возмущает, что на экране можно увидеть актрис со схожей внешностью.
Когда-то все было по-другому, вспоминает Александр Збруев. Он приводит в пример свою жену советскую актрису Людмилу Савельеву, которая снималась в фильмах у лучших режиссеров. А теперь она часто отвергает предложение сняться в том или ином кино, поскольку не умеет делать все «лишь бы, лишь бы». Савельева не будет просто так мелькать на экране телевизора, как сегодня это делают некоторые актеры.
Александр Збруев не может понять, по какой причине актеров, сыгравших в каком-то сериале, уже нарекают «звездами». Ведь это что-то непохожее, далекое и недоступное. По его мнению, это полнейшая глупость, и сам он считает таких актеров знаменитостями "десятой категории". Также его возмущает, что на экране можно увидеть актрис со схожей внешностью.
Когда-то все было по-другому, вспоминает Александр Збруев. Он приводит в пример свою жену советскую актрису Людмилу Савельеву, которая снималась в фильмах у лучших режиссеров. А теперь она часто отвергает предложение сняться в том или ином кино, поскольку не умеет делать все «лишь бы, лишь бы». Савельева не будет просто так мелькать на экране телевизора, как сегодня это делают некоторые актеры.