Александр Збруев заявил, что сегодня все актрисы похожи друг на друга





Александр Збруев не может понять, по какой причине актеров, сыгравших в каком-то сериале, уже нарекают «звездами». Ведь это что-то непохожее, далекое и недоступное. По его мнению, это полнейшая глупость, и сам он считает таких актеров знаменитостями "десятой категории". Также его возмущает, что на экране можно увидеть актрис со схожей внешностью.Когда-то все было по-другому, вспоминает Александр Збруев. Он приводит в пример свою жену советскую актрису Людмилу Савельеву, которая снималась в фильмах у лучших режиссеров. А теперь она часто отвергает предложение сняться в том или ином кино, поскольку не умеет делать все «лишь бы, лишь бы». Савельева не будет просто так мелькать на экране телевизора, как сегодня это делают некоторые актеры.