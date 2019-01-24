АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Александр Збруев заявил, что сегодня все актрисы похожи друг на друга

Знаменитый советский и российский актер Александр Збруев в одном из своих интервью рассказал, что сегодня все актрисы похожи друг на друга. Поэтому неинтересно смотреть сериалы или кино. Также он признался, почему его супруга актриса Людмила Савельева часто отказывается от съемок.
Александр Збруев заявил, что сегодня все актрисы похожи друг на друга

Александр Збруев не может понять, по какой причине актеров, сыгравших в каком-то сериале, уже нарекают «звездами». Ведь это что-то непохожее, далекое и недоступное. По его мнению, это полнейшая глупость, и сам он считает таких актеров знаменитостями "десятой категории". Также его возмущает, что на экране можно увидеть актрис со схожей внешностью.
Александр Збруев заявил, что сегодня все актрисы похожи друг на друга

Когда-то все было по-другому, вспоминает Александр Збруев. Он приводит в пример свою жену советскую актрису Людмилу Савельеву, которая снималась в фильмах у лучших режиссеров. А теперь она часто отвергает предложение сняться в том или ином кино, поскольку не умеет делать все «лишь бы, лишь бы». Савельева не будет просто так мелькать на экране телевизора, как сегодня это делают некоторые актеры.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт рассказал о самых эффективных
Глава КТРВ рассказал о пользе боевого
Обновленный седан Mazda3 получил ценник
"Дом-2": Виталий Воронко чуть не избил
МИД России: Двоевластие в Венесуэле
Сергей Лазарев устроил уличные танцы с
Несчастный случай помирил Илью Резника
Заболевания десен играют ключевую роль
"Дом-2": Где будут жить участники
Алеся Кафельникова попросила критиков
В новом клипе Ольги Бузовой Дана
На Неделе высокой моды в Париже Наоми
Любовница Гуфа из "Дома-2" Яна Шевцова
Ученые: Появление мигрени увеличивает
Виталий Милонов поддержал мужа Ксении
Мария Миронова поздравила сына с
Сергей Пенкин показал в Instagram
На пресс-конференции московского
Александр Збруев заявил, что сегодня
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Яна Рудковская назвала себя
Смартфон Samsung Galaxy M20 показали на
Китаянка родила ребенка, выношенного в
Ксения Собчак обратилась к тем, кого
Виктория Бекхэм прокомментировала слухи
Уфолог показал на видео два НЛО,
Сильнейший за зиму снегопад обрушится
Олимпийская чемпионка Алина Загитова
В Китае заблокировали поисковую систему
Viettel планирует запустить во Вьетнаме
Просмотреть все новости