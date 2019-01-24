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Яна Рудковская назвала себя провинциалом и пролетариатом

Яна Рудковская в соцсети Instagram резко ответила подписчику, который ранее раскритиковал ее фото. Продюсер болезненно восприняла данное замечание, отметив, что она является «провинциалом и пролетариатом».

Яна Рудковская назвала себя провинциалом и пролетариатом


Накануне один из фолловеров Яны Рудковской оставил сообщение под ее публикацией из Парижа, где она на балконе держит в руках букет цветов. Подписчик заявил, что он не понимает, для чего делать подобные снимки. По его мнению, красивый кадр получается спонтанно, а такие фото делают «лишь провинциалы и пролетариаты». Знаменитость решила ответить поклоннику на его критику. Яна написала, что она родилась в Советском союзе, а не в Королевской семье. По ее словам, она является уроженкой города Кустан, закончила барнаульский университет, работала и жила в Сочи, а теперь в столице, значит, она является «провинциалом и пролетариатом».

Яна Рудковская назвала себя провинциалом и пролетариатом


Рудковская подчеркнула, что воспитанные люди не пишут серьезному человеку такие вещи. После этого большинство фанатов стали поддерживать Рудковскую, отметив, что им очень нравятся подобные снимки.

Ранее надевшей короткое платье Яне Рудковской напомнили о возрасте.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:09

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