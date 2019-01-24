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Ксения Собчак обратилась к тем, кого интересует ее личная жизнь на фоне слухов о драке Виторгана и Богомолова

Скандальная журналистка Ксения Собчак адресовала очередное свое послание тем, кто так активно продолжает интересоваться ее личной жизнью.

На данный момент за телезнаменитостью продолжают следить не только поклонники и недоброжелатели, но и СМИ. Ведь недавно в Интернете появилась информация о том, что Максим Виторган и Константин Богомолов подрались.

Ксения Собчак обратилась к тем, кого интересует ее личная жизнь на фоне слухов о драке Виторгана и Богомолова

Наш портал уже сообщал о том, что супруг Собчак разбил нос известному российскому режиссеру, который до сих пор отказывается как-либо комментировать этот инцидент, несмотря даже на то, что ему в результате потасовки пришлось обращаться за помощью к врачам.

В свою очередь Ксения и Максим также предпочитают не высказываться по поводу ситуации, которую так активно обсуждают в социальных сетях. А вчера вечером Собчак разместила у себя на Telegram-канале новый пост, в котором не стала подтверждать или опровергать различные сплетни, но все-таки поспешила обратиться к тем людям, которые то и дело ищут в ее личной жизни какие-то проблемы.

Ксения Собчак обратилась к тем, кого интересует ее личная жизнь на фоне слухов о драке Виторгана и Богомолова

Экс-ведущая «Дома-2» не стала подбирать выражений и в нецензурной форме призналась подписчикам, что уже несколько дней ей приходится читать и удивляться новостям, которые пишут различные издания. По словам Ксении, людей «театральные премьеры» интересуют куда меньше, чем разборки.

В конце своего поста Собчак предложила репортерам несколько тем, о которых они могут написать довольно интересную статью.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:54

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