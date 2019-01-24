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Смартфон Samsung Galaxy M20 показали на первом фото

В социальной сети Twitter представлены фотоснимки включенного смартфона модели Galaxy S10+ от южнокорейской компании Samsung. Публикация знакомит потребительскую аудиторию с блокчейн-сервисом устройства.
Смартфон Samsung Galaxy M20 показали на первом фото

Компания еще не проводила официальную презентацию представленного на фотоснимках сервиса, имеющего название Blockchain KeyStore. Новинка обеспечивает безопасность при сбережении криптовалюты, ключей и предоставляет помощь в управлении кошельками. Внешний вид гаджета совпадает с информацией, которая попала в Сеть ранее от различных источников. Девайс получил экран Infinity-O, как и обещали разработчики, а также круглую выемку для размещения передней камеры, а также минимизированные рамки.

Информацию о появлении в Samsung Galaxy S10+ Blockchain KeyStore разместил в своем микроблоге Бен Гескин. Производитель представит свой новый смартфон во второй половине февраля на выставке Samsung Unpacked.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:00

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